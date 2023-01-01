Москва, 1 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. МЧС распространило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве в ночь на 2 января. Холодный атмосферный фронт принесет в столицу похолодание, которое будет сопровождаться сильным ветром и осадками в виде дождя и мокрого снега. Это приведет к сильной гололедице утром и днем 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 00:00 до 15:00 2 января местами в Москве ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега. Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Утром и днем — сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В такую погоду в ведомстве порекомендовали водителям следить за ситуацией на дорогах, а пешеходам посоветовали держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций и быть осторожными на гололеде.

Напомним, ранее Гидрометцентр, сообщая о погоде в Москве в первый день 2023 года, спрогнозировал тепло до +5 градусов. При этом в ведомстве предупредили о гололедице.