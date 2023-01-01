Мобил, США, 1 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В результате стрельбы в новогоднюю ночь в городе Мобил штата Алабама погиб один человек, еще девять получили ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Департамент полиции Мобила сообщает, что один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре Мобила», — говорится в эфире телеканала Fox News 1 января.

Отмечается, что инцидент произошел в 23:14 по местному времени (08:14 мск). На данный момент о более подробном состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о повреждении двух гражданских самолетов в Ливане при стрельбе в новогоднюю ночь.