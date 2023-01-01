Москва, 1 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. За последние три года в России отмечается рост количества преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ. В 2022 году было зафиксировано увеличение этого показателя почти на треть, сообщили в МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Так, по данным ведомства, за 11 месяцев прошлого года было совершено около 5,5 тыс. преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств. Увеличение по сравнению с тем же периодом 2021 года составило около 30,4%.

При это отмечается снижение на 6,4% количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Всего было зафиксировано 20,6 тыс. таких преступлений. Фактов хищения и вымогательства оружия, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств стало больше на 11,3%.

МВД привело данные по регионам, в которых отмечен наиболее существенный прирост преступлений, совершенных с использованием огнестрельного и газового оружия, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В лидеры «выбилась» Курская область, результат которой стал + 720%. Второе место у Москвы (+247,2%), третье у Белгородской области (прирост на 218,8%). Отрицательные темпы прироста таких преступлений зафиксированы в Севастополе, где их за 11 месяцев 2022 года стало меньше на 83,3%.