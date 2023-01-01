Баку, 1 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с 1 января начала поставки природного газа в Румынию. Об этом говорится в условиях контракта, обнародованного на сайте предприятия.

EPA/Robert Ghement/ТАСС Азербайджан и Румыния подписали меморандум о поставках сжиженного газа в Бухаресте

«Контракт предусматривает плановую транспортировку природного газа по интерконнектору Греция — Болгария от точки выхода Комотини (Греция) Трансадриатического трубопровода, являющегося сегментом Южного газового коридора», — говорится в соглашении.

Согласно достигнутым договорённостям, в течение первого квартала 2023 года азербайджанская сторона обязалась поставить в Румынию 300 млн кубометров голубого топлива.

Напомним, Азербайджан начал поставлять газ в страны Европы с 31 декабря 2020 года по Трансадриатическому трубопроводу (ТАП), который является частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки производятся в объёме 10 млрд кубометров в год, из которых 8 млрд идут в Италию, а по 1 млрд получают Греция и Болгария. Азербайджан планирует также проложить по дну Чёрного моря электролинию и поставлять в Европу электроэнергию.