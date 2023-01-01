Луганск, 1 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине. Об этом 1 января заявил её основатель Евгений Пригожин, посетивший бойцов в новогоднюю ночь.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты

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«Пленных много. Пленные попадают», ― сказал в беседе с РИА Новости Пригожин.

Он добавил, что кто-то из них ранен, кто-то испугался, а кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей.

По его словам, отношение к пленным у бойцов группы спокойное, жестокости нет.

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«К ним жёстче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках, ― пояснил Пригожин. ― А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря российские бойцы из группировки «Отважные» в ходе спецоперации взяли штурмом позиции ВСУ и захватили в плен трёх киевских боевиков. Ранее бойцы оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад» взяли в плен военных киевского режима. В плен было взято более десяти укронацистов.