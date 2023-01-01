Ясиноватая, ДНР, 1 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками преступного режима Киева города Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб один мирный житель. Об этом 1 января сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) в Ясиноватой погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что одна мирная жительница получили при обстреле ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что войска киевского террористического режима обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую.