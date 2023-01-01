Керчь, Крым, 1 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Паромное движение на Керченской переправе вновь возобновлено. Об этом сообщили журналистам 1 января в ГУ МЧС по региону.

Роман Соколов/ТАСС Паром «Керченский-2» в порту Кавказ

«1 января паромное сообщение возобновлено, в работе четыре парома», — говорится в сообщении. Ранее паромное сообщение было приостановлено вечером 31 декабря из-за тумана.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о продлении высокого уровня террористической опасности в Республике Крым до 21 января 2023 года.