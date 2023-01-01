Москва, 1 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Оборот гривны в воссоединившихся с Россией Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях прекращён с 1 января 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

В 2022 году социальные выплаты и зарплаты бюджетникам в указанных регионах выплачивались в российских рублях, однако наряду с последними в них также использовались гривны.

С 1 января гривнами в новых российских регионах расплачиваться нельзя, а имеющуюся у граждан киевскую валюту можно будет обменять в отделениях банков по установленному кредитными организациями курсу. При этом на данный момент ограничений на объем такого обмена не установлено.

Также подобный порядок действует и для юридических лиц, которым необходимо до 20 января 2023 года сдать в банк акт в банк об остатках в гривнах и к 1 апреля 2023 года обменять их на рубли.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что он уверен в возвращении Херсона в 2023 году.