Вашингтон, 1 января, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Физическое и когнитивное состояние президента США Джозефа Байдена настолько плохое. что представляет угрозу национальной безопасности. Об этом 31 декабря заявила обозреватель Джордан Бойд в своей статье для Federalist.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Бойд назвала президента США «машиной по производству ляпов» и указывает, что глава Белого дома подвергает страну риску «практически каждый раз, как открывает рот».

Кроме того, Бойд отметила, что оговорки, ошибки и курьёзные ситуации, в которые попадает Байден уже стали трендами в социальных сетях.

Общественность уже неоднократно замечала странное, а иногда и пугающее поведение американского лидера. Каждый казус, происходящий с Байденом, вызывает бурную реакцию людей. Большая часть неловких ситуаций, в которые попадает американский лидер, довольно безобидна. Однако есть и ошибки, которые вызывают серьёзные опасения в адекватности главы Белого дома.

В частности, Байден забывает имена людей из своей команды и путает города и страны. Среди серьёзных ошибок, допущенных Байденом есть и те, которые касаются внутренних дел США. Так, например, Байден перепутал данные по госдолгу с дефицитом бюджета.