Донецк, 1 января, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Более 15 человек получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками города Макеевка в ДНР. Об этом 1 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что по оперативным линиям СЦКК ДНР была получена информация о пострадавших в результате обстрела ВСУ. Предварительно, пострадало более 15 человек.

Кроме того, дополнительно сообщается о повреждениях, полученных многоквартиными жилыми домами в городе Макеевке. Дома расположены в Центрально-Городском районе на бульваре Горбачёва и в Горняцком районе на улице Лихачёва.

Данные о последствиях обстрелов со стороны киевских боевиков продолжают поступать в СЦКК.