Уходящий год для Казахстана войдёт в историю как «год преодоления» — Токаев
Токаев поздравил жителей Казахстана с праздником, напомнив про «неимоверные испытания» в 2022 году
Астана, 31 декабря, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Для Казахстана 2022 год стал непростым, но жители страны справились с трудностями. Об этом 31 декабря заявил в предновогоднем обращении президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Уходящий 2022 год войдет в историю как «год преодоления». Наша страна выдержала неимоверные испытания. Перед лицом трудностей казахстанцы сплотились во имя нашего общего светлого будущего, мы стали ещё сильнее», — сказал Токаев.
Он заявил, что испытания не помешали продолжать кардинальные реформы в стране, направленные на формирование «Справедливого Казахстана». Президент отметил, что в прошлом уже году провели референдум по конституции и досрочные выборы президента.
Токаев отметил, что в новом году политические реформы продолжатся, пройдут досрочные выборы обеих палат парламента, глав регионов будут избирать прямым голосованием.
Кроме того, президент заявил, что в стране начался «непростой процесс демонополизации» экономики, и её перестройка продолжится в 2023 году.
Напомним, 2022 год начался для Казахстана с беспорядков, охвативших ряд городов. С ситуацией справлялись несколько дней, в том числе были привлечены силы ОДКБ.