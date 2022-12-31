Астана, 31 декабря, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Для Казахстана 2022 год стал непростым, но жители страны справились с трудностями. Об этом 31 декабря заявил в предновогоднем обращении президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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«Уходящий 2022 год войдет в историю как «год преодоления». Наша страна выдержала неимоверные испытания. Перед лицом трудностей казахстанцы сплотились во имя нашего общего светлого будущего, мы стали ещё сильнее», — сказал Токаев.

Он заявил, что испытания не помешали продолжать кардинальные реформы в стране, направленные на формирование «Справедливого Казахстана». Президент отметил, что в прошлом уже году провели референдум по конституции и досрочные выборы президента.

Токаев отметил, что в новом году политические реформы продолжатся, пройдут досрочные выборы обеих палат парламента, глав регионов будут избирать прямым голосованием.

Кроме того, президент заявил, что в стране начался «непростой процесс демонополизации» экономики, и её перестройка продолжится в 2023 году.

Напомним, 2022 год начался для Казахстана с беспорядков, охвативших ряд городов. С ситуацией справлялись несколько дней, в том числе были привлечены силы ОДКБ.