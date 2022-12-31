Москва, 31 декабря, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы сообщила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ на Москворецкой набережной. По факту совершения преступления проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Убийство

Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений было обнаружено 31 декабря. Причинившего ему ранения задержали сотрудники Росгвардии.

«28-летний мужчина, причинивший потерпевшему ножевые ранения, установлен и задержан сотрудниками Росгвардии по г. Москве», — говорится в сообщении.

В прокуратуре также уточнили, что ведомство контролирует принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Убийство».

Напомним, о том, что в центре Москве убит сотрудник Московской административной дорожной инспекции, стало известно вечером 31 декабря. По данным очевидца, сотрудник фотографировал припаркованные машины. В результате конфликта, причина которого пока не называется, на него с ножом напал мужчина, предположительно выходец с Кавказа.