Мехико, 31 декабря, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В результате падения автобуса в овраг 31 декабря в штате Наярит в западной части Мексики погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает газета La Jornada.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным журналистов, в автобусе было 48 туристов из другого мексиканского штата Гуанахуато. Ранены были более 20 человек.

Губернатор Гуанахуато Диего Родригес выразил соболезнования родным погибших и пострадавших. Он пообещал, что семьям жертв и получившим травмы окажут помощь.

Обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса превысил допустимую скорость движения.