Берлин, 31 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Около трети жителей ФРГ уверены в том, что странам Запада необходимо склонять Киев к переговорам. Это следует из обнародованных 31 декабря результатов опроса социологической компании YouGov для газеты Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Уточняется, что исследование проходило с 16 по 21 декабря и в нём участвовали 2075 человек.

Согласно полученным результатам, за такой вариант развития событий высказался 31% опрошенных жителей Германии, однако при этом 50% респондентов уверено, что решение о начале переговорного процесса с Москвой должен принимать Киев.

Также за вступление Киева в состав НАТО после заключения мира высказался 31% опрошенных, в то время как 13% участников полагают, что для Украины будет достаточно только вступления в Евросоюз, и 10% — что для неё будет достаточно только вступления в альянс. Вместе с тем 26% респондентов уверены, что вступление Украины в НАТО и ЕС является излишним.

Кроме того, жители восточной части Германии более скептически относятся к идее вступления Киева в НАТО, так как там против этого высказалось 37% опрошенных. При этом указывается, что 19% участников опроса не смогли определиться со своей позицией по этим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Украину нельзя приглашать вступить в НАТО, так как на её территории продолжается вооружённый конфликт.