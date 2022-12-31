Москва, 31 декабря, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону. Об этом 31 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Президент Путин сегодня утром посетил штаб ЮВО. Там он пообщался с командующими», ― добавил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что глава государства вручил боевые знамена новым воинским формированиям, а также вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации.

«С учётом разницы во времени, вы знаете, что уже Новый год наступил на Камчатке (в 15:00 мск), президент России оттуда же поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением» ― указал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из разных источников, она не может быть искаженной.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении. По его словам, «мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей». Глава государства добавил, что другого выбора у России просто нет.