Москва, 31 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе новогоднего обращения к гражданам заявил, что в 2022 году Запад объявил России санкционную войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«<…> России объявили настоящую санкционную войну. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы вместе создали надежный запас прочности», — сказал Путин в новогоднем обращении.

Стоит отметить, что президент обратился к гражданам не на фоне Кремля, а рядом с военными. Речь же стала самой продолжительной за всю историю новогодних выступлений — она заняла 9 минут.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству России разработать стратегию развития беспилотной авиации.