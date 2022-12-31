Москва, 31 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В России до 15 февраля должна быть создана правительственная комиссия по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Это указано в перечне поручений, который утвердил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Путин: беспилотники в России должны быть интегрированы в единую сеть

Так, как следует из документа, опубликованного на сайте Кремля, правительству поручено образовать комиссию «в целях решения задач, связанных в том числе с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, средств защиты от их противоправного применения, развитием инфраструктуры, необходимой для эксплуатации таких систем, подготовкой кадров, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации»

«Назначить председателем указанной комиссии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова», ― говорится в поручениях.

Также правительству поручено утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент страны Владимир Путин заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил России должны быть интегрированы в единую сеть и быть доступными для применения воинскими формированиями различного уровня.