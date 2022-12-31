Анкара, 31 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Приобретенные Турцией у России С-400 никому не угрожают. Они используются только для защиты в случае возникновения желания у кого бы то ни было направить на страну ракеты. Об этом заявил 31 декабря газете Sözcü глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Мы говорим Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза. Она не является элементом угроз и не будет применена, за исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет», — объяснил глава ведомства.

Напомним, Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400. Сенатор США Роберт Менендес ранее заявил, что дальнейшая закупка Турцией С-400 будет нарушать санкции Вашингтона против России. Страну исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.