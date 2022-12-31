Париж, 31 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Около 90 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, в том числе 5400 в Париже, в канун Нового года после двух лет ограничений из-за коронавируса. Об этом, как передает BFM TV, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Rama Французские жандармы

«Высокий и сохраняющийся уровень террористической угрозы» и «недавние события в Париже против курдской общины» призывают «к наибольшей бдительности», пишет министр в ноте, адресованной префектам.

Сообщается, что особое внимание будет уделяться общественному транспорту, а также могут быть установлены пропускные пункты для доступа к местам скопления людей с обысками. Глава МВД Франции требует «систематического ареста нарушителей спокойствия».

В Париже, где на Елисейских Полях в полночь состоится традиционный фейерверк, будут мобилизованы 5400 полицейских и жандармов. Мэрия Парижа ожидает, что на Елисейских Полях соберутся около 500 000 человек. Продажа алкоголя навынос и его употребление в местах общего пользования запрещены с вечера 30 декабря до утра 2 января в районе Елисейских Полей.

Напомним, в 2021 году 95 000 полицейских и жандармов, в том числе 9000 в Париже, были мобилизованы в канун Нового года, в частности, для обеспечения соблюдения запрета на спонтанные собрания из-за эпидемии коронавирусной инфекции.