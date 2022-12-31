Краснодар, 31 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. На подъезде к Крымскому мосту вновь образовалась пробка из легковых автомобилей. Об этом 31 декабря сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

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«Обстановка перед Крымским мостом: очередь ― около 3 км, ожидание проезда ― несколько часов», ― говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Также уточняется, что за прошедшею ночь палатку обогрева на въезде на мост с чаем и водой посетили около 100 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трёхкилометровой пробке, скопившейся на подъезде к Крымскому мосту. Очередь на проезд ожидали около 1200 автомашин. Об этом 30 декабря в своём телеграм-канале.

Ранее оперштаб водителей о необходимости учитывать возросшее количество транспорта.