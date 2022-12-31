Москва, 31 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Во время новогодних праздников основными причинами пожаров в жилых домах остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

В ведомстве напомнили, что за десять дней 2022 года в регионах России произошло семь тысяч бытовых пожаров, в результате которых погибли 484 человека, включая 12 детей.

«Причины трагедий неизменны: аварийный режим работы и перегрузка электросетей, а также неосторожное обращение с огнем, включая курение», — рассказали в МЧС РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС РФ сообщили, что три жителя села Краснополье в Оренбургской области погибли во время пожара в ночь на 31 декабря.