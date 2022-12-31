Москва, 31 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В трёх аэропортах Москвы — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — утром 31 декабря из-за неблагоприятных погодных условий не менее 42 рейса задержали и 61 отменили. Это 31 декабря следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Согласно информации сервиса, по состоянию на 10:51 мск 31 декабря в аэропорту «Шереметьево» было отменено 55 рейсов и семь задержано, в аэропорту «Внуково» — пять рейсов отменено и 14 задержано, и в аэропорту «Домодедово» — один рейс отменён и ещё 21 задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря стало известно, что ограничения на полёты в три аэропорта Краснодарского края были продлены.