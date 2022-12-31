Москва, 31 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Чтобы новогодняя ночь не стала тяжёлой для желудка, весь день 31 декабря нельзя голодать. Такой совет дала врач-эндокринолог Елена Островская.

Цитата из из т/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР За новогодним столом

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Как пояснила специалист в беседе с агентством «Прайм», лучше полноценно пообедать и слегка перекусить около 19:00. При этом основное пиршество рекомендуется начать примерно в 21:00, а не откладывать на полночь.

По её словам, под бой курантов достаточно ограничиться шампанским и лёгкой закуской. Также в числе рекомендаций совет воздержаться от сладостей.

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Также не стоит сидеть за столом всю новогоднюю ночь, а лучше запланировать прогулку или другие развлечения. Эксперт также рекомендует выделить для общения зону без еды, чтобы избежать соблазна постоянно перекусывать. Кроме того, важно пить жидкость, чтобы заполнить желудок, сказала Островская.

Как сообщало ИА REGNUM, директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России психиатр Татьяна Клименко напомнила, что не следует употреблять алкоголь на голодный желудок, а во время застолья необходимо смешивать коктейли с негазированной водой или безалкогольными напитками.