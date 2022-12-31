Сантьяго, 31 декабря, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи на территории Чили. Об этом 31 декабря сообщает геологическая служба США.

Bna.bh Землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в 03:31 по всемирному координированному времени (06:31 мск). Эпицентр находился в 70 км на юг от города Калама (проживает более 143 тыс. человек) и в 165 км на северо-восток от крупного города-порта Анофагаста (проживает около 310 тыс. человек) — административного центра одноимённой провинции.

Очаг землетрясения располагался на глубине 98 км. Информация о последствиях землетрясения, возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике было зарегистрировано 13 тысяч афтершоков после мощного землетрясения, которое произошло в сентябре.