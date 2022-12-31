Сеул, 31 декабря, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак вернулся домой после того, как специальное президентское помилование отменило оставшийся ему тюремный срок за коррупцию, сообщает 30 декабря информационное агентство Рёнхап.

Kinocine Ли Мён Бак

Ли Мён Бак был заключен под стражу в марте 2018 года по подозрению во взяточничестве и растрате. Затем Верховный суд в 2020 году утвердил над ним 17-летний приговор. С июня этого года он находился в больнице после того, как прокуратура приостановила отбывание наказания по состоянию здоровья.

Специальное помилование, предоставленное 27 декабря, отменило его оставшийся 15-летний тюремный срок и 8,2 млрд вон ($6,5 млн) неоплаченных штрафов.

«Мне очень жаль, что я причиняю беспокойство людям», — сказал 81-летний экс-президент журналистам по возвращении домой из сеульской больницы, где он лечился от диабета и других хронических заболеваний.

Ли Мён Бак призвал жителей Южной Кореи объединиться для преодоления глобального кризиса.

Сам экс-президент не уточнил, как он относится к собственному помилованию.

Напомним, что Ли Мён Бак был президентом Южной Кореи с 2008 по 2013 годы.