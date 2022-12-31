Тайбэй, 31 декабря, 2022, 04:49 — ИА Регнум. США могут предоставить Тайваню многомиллиардные гранты и кредиты на военные нужды, сообщает 30 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

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Президент США Джо Байден 29 декабря подписал закон о финансировании правительства США на 2023 год, который включает положения, разрешающие предоставление Тайваню займов в размере $2 миллиардов для закупки оружия в США.

В своих положениях, касающихся Тайваня, закон разрешает прямые кредиты Тайваню в рамках «Программы иностранного военного финансирования», и Тайвань обязан погасить эти кредиты в течение 12 лет.

Этот закон, однако, не включает положения о предоставлении Тайваню грантов на сумму $10 млрд долларов США ($2 млрд в течение следующих пяти лет) для закупки оружия американского производства, как это разрешено законом о национальной обороне на 2023 финансовый год.

Закон о национальной обороне был подписан Байденом 23 декабря, но для того, чтобы его положения о финансировании выполнялись, они должны быть одобрены в общем законе об ассигнованиях.

Закон об ассигнованиях также разрешает финансирование из бюджета Американского института Тайваня (AIT) для поддержки программы стипендий, которая дает возможность служащим федерального правительства США жить и работать на Тайване в течение двух лет.

Напомним, что после того, как в 1979 году США установили дипломатические отношения с Китаем, де-факто функцию американского посольства и консульства на Тайване выполняет AIT.