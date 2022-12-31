Лондон, 31 декабря, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Отстранение России от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение — 2022» было очень непростым решением. Такое заявление сделал 30 декабря организатор мероприятия Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4.

irumge — naked & numb Гниющие клавиши «Евровидения»

Как признал организатор конкурса, решение об исключении России из числа стран — участниц конкурса было сложным. Эстердаль пояснил, что песни, которые исполняют участники конкурса, всегда отражали дух времени и происходящие в Европе события.

При этом Эстердаль указал, что решение о запрете на участие в конкурсе для российских исполнителей полностью соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению, которому способствует музыка.

«Каково настроение и чувства Европы — таков будет и социальный контекст. Утверждая, что мы находимся вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии», — пояснил организатор «Евровидения».

Напомним, в феврале 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение об отстранении России от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Пояснялось, что участие России может отрицательно сказаться на репутации конкурса. Организаторы не скрывали при этом своей обеспокоенности ситуацией на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на конкурсе «Евровидение» в 2023 году Украину будет представлять темнокожий певец.