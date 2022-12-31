Таллахасси, США, 31 декабря, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Во Флориде двое партнёров по бизнесу застрелили друг друга на территории принадлежащего им совместного предприятия, сообщает 30 декабря телеканал Fox News.

Grand Power Ltd., Slovakia Выстрел

Стрельба произошла утром 29 декабря в городе Лейкленд. Хотя офис шерифа округа Полк не привёл название компании, журналисты выяснили, что это фирма по обслуживанию автомобилей.

31-летний бизнесмен скончался прямо в офисе компании, а его 39-летний оппонент скрылся с места происшествия на своём грузовике, но спустя некоторое время скончался от потери крови в автомобиле.

В связи со случившейся трагедией шериф призвал жителей округа решать свои деловые разногласия исключительно мирным путём.