Каракас, 31 декабря, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Ликвидацию «временного правительства» Хуана Гуайдо, незаконно провозгласившего себя главой Венесуэлы в 2019 году, одобрила оппозиция. Об этом 30 декабря сообщил секретарь национальной ассамблеи Хосе Антонио Фигередо в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Принято предложение фракций «Справедливость прежде всего», «Демократическое действие», UNT и MPV, которое подразумевает ликвидацию временного правительства», — сказано в сообщении. Фигередо уточнил, что за ликвидацию проголосовали 72 депутата, против высказались 29 депутатов, воздержались восемь.

Это уже второе обсуждение отставки «временного правительства», первое состоялось 22 декабря, на нём депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы также проголосовали в поддержку ликвидации «правительства» Гуайдо. Как пояснили лидеры оппозиции, отставка «временного правительства» назрела, так как оно уже не выполняет своих задач.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что члены оппозиции в Венесуэле хотят снять Хуана Гуайдо с должности «временного главы государства» и передать его полномочия комитету, состоящему из нескольких человек.