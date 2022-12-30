Москва, 30 декабря, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Покупатели российского газа из недружественных России стран получили возможность использовать иностранную валюту при погашении задолженности за российское голубое топливо, говорится в указе, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован 30 декабря на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В расчетах можно использовать валюту, указанную в соглашении. Перевод средств следует осуществлять через специальный счет, который по заявлению поставщика из России открывает уполномоченный на это банк.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что такой способ оплаты не является основанием для возобновления поставок российской стороной в случаях несоблюдения иностранным покупателем порядка, установленного новым указом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Владимир Путин заявил, что Россия продолжит переход на расчеты в национальных валютах при оплате поставок энергоресурсов.