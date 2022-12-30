Сантус, Бразилия, 30 декабря, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Крупнейший порт Южной Америки, расположенный в бразильском городе Сантосе, предложили назвать в честь умершего трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту). Об этом сообщает 30 декабря газета Folha de S. Paulo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Уточняется, что предложение выдвинул экс-мэр города, а теперь депутат федерального парламента Паулу Алешандри Барбоза. При этом инициативу экс-мэра уже поддержали будущий вице-президент Бразилии Жералду Алкмина и будущий министр портов и аэропортов Марсиу Франса.

«Пеле прославил Сантос и Бразилию на весь мир. Он является главным «экспортным продуктом» нашей страны. Было бы справедливо увековечить имя того, для кого Сантос стал родным городом», — указал Барбоза.

Отмечается, что все три политика являются болельщиками местного футбольного клуба «Сантос», в котором Пеле дебютировал как спортсмен и за который он выступал на протяжении большей части своей карьеры. Предполагается, что распоряжение о переименовании порта будущий министр подготовит и подпишет 2 января, в первые же часы после своего вступления в должность.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет в клинике Сан-Паулу, куда поступил месяц назад в связи с ухудшением состояния на фоне прогрессирующего онкологического заболевания. Пеле был единственным в мире трёхкратным чемпионом мира по футболу в составе бразильской сборной. В Бразилии в связи со смертью легенды футбола объявлен трёхдневный траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле.