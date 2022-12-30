В Бразилии предложили в честь Пеле назвать крупнейший порт на континенте
Крупнейший порт Южной Америки предложили назвать в честь умершего легендарного футболиста Пеле
Сантус, Бразилия, 30 декабря, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Крупнейший порт Южной Америки, расположенный в бразильском городе Сантосе, предложили назвать в честь умершего трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту). Об этом сообщает 30 декабря газета Folha de S. Paulo.
Уточняется, что предложение выдвинул экс-мэр города, а теперь депутат федерального парламента Паулу Алешандри Барбоза. При этом инициативу экс-мэра уже поддержали будущий вице-президент Бразилии Жералду Алкмина и будущий министр портов и аэропортов Марсиу Франса.
«Пеле прославил Сантос и Бразилию на весь мир. Он является главным «экспортным продуктом» нашей страны. Было бы справедливо увековечить имя того, для кого Сантос стал родным городом», — указал Барбоза.
Отмечается, что все три политика являются болельщиками местного футбольного клуба «Сантос», в котором Пеле дебютировал как спортсмен и за который он выступал на протяжении большей части своей карьеры. Предполагается, что распоряжение о переименовании порта будущий министр подготовит и подпишет 2 января, в первые же часы после своего вступления в должность.
Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет в клинике Сан-Паулу, куда поступил месяц назад в связи с ухудшением состояния на фоне прогрессирующего онкологического заболевания. Пеле был единственным в мире трёхкратным чемпионом мира по футболу в составе бразильской сборной. В Бразилии в связи со смертью легенды футбола объявлен трёхдневный траур.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле.