Баку, 30 декабря, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отрицает, что активисты, занявшие Лачинский коридор, устроили блокаду Нагорного Карабаха. Об этом он, как сообщает 30 декабря пресс-служба азербайджанского МИД, заявил в ходе телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По словам Байрамова, автомобили якобы могут свободно проезжать по Лачинскому коридору, а занявшие дорогу активисты из Азербайджана заявляют, что готовы помочь армянским жителям Нагорного Карабаха.

Глава азербайджанского МИД также заявил, что в Арцахе 30 лет «незаконно» эксплуатируют природные ресурсы, и это якобы стало причиной протеста в Лачинском коридоре.

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали проезд к Нагорному Карабаху возле КПП российских миротворцев. Баку заявляет, что это только инициатива граждан, а не действия властей, но обеспечил активистов питанием, палатками и направил туда вооружённых силовиков. При этом протестующие пропускают машины Минобороны РФ с гуманитарным грузом.