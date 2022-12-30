Москва, 30 декабря, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил председателя Фонда социально-культурных инициатив Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние». Соответствующий указ о награждении госнаградами был обнародован 30 декабря на Официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Медведева

В документе говорится, что Медведеву награждают за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Напомним, Светлана Медведева — супруга зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Она возглавляет Фонд социально-культурных инициатив с 2008 года. В 2016 году Владимир Путин наградил её почётной грамотой.