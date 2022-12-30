Лондон, 30 декабря, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Евреям следует покинуть Россию, пока им не пришлось отвечать за все последствия спецоперации. Об этом заявил в интервью The Guardian бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Doomych Московская хоральная синагога

По словам священнослужителя, в России резко вырос уровень антисемитизма из-за обострения отношений в Западом. При этом он отметил, что по историческому опыту всегда, еще с царских времен и с конца сталинского режима, когда «политическая система оказывалась в опасности», власти России пытались «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину».

Поэтому, пока не поздно, евреям следует покинуть Россию, чтоб из них не сделали «козлов отпущения» за все проблемы, связанные со спецоперацией на Украине.

«Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать», — заявил он.