Киев прекратил действие ещё одного соглашения с Россией
Киев разорвал соглашение с Москвой о совместном использовании водных объектов
Киев, 30 декабря, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Украина прекратила действие соглашения с Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, подписанном 30 лет назад. Об этом 30 декабря сообщил представитель правительства в законодательном органе киевского режима Тарас Мельничук.
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«Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было осуществлено 19 октября 1992 года в городе Киеве», ― говорится в сообщении Мельничука в телеграм-канале.
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Напомним, только в период с 2015 по 2020 год киевские власти разорвали 150 соглашений с Россией, в том числе денонсировали базовый договор о дружбе.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Украина денонсировала соглашения с Россией от 26 мая 2000 года о сотрудничестве в области культуры и о признании документов об образовании и учёных званиях.