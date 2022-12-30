Киев, 30 декабря, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Украина прекратила действие соглашения с Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, подписанном 30 лет назад. Об этом 30 декабря сообщил представитель правительства в законодательном органе киевского режима Тарас Мельничук.

(сс) Sergiy Klymenko Река Десна

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«Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было осуществлено 19 октября 1992 года в городе Киеве», ― говорится в сообщении Мельничука в телеграм-канале.

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Напомним, только в период с 2015 по 2020 год киевские власти разорвали 150 соглашений с Россией, в том числе денонсировали базовый договор о дружбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Украина денонсировала соглашения с Россией от 26 мая 2000 года о сотрудничестве в области культуры и о признании документов об образовании и учёных званиях.