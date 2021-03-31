Киев, , 15:04 — REGNUM Правительство Украины приостановило действие соглашения о сотрудничестве с Россией в сфере туризма. Решение было принято 31 марта во время заседания правительства.

«Принятие соответствующего постановления… станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения», — сказано на официальном сайте правительства Украины.

Соглашение было подписано в 1999 году в Киеве. Его действие прекращается «в связи с вооружённой «агрессией» Российской Федерации против Украины», а также по причине отсутствия каких-либо перспектив налаживания подобного сотрудничества.

Министерство иностранных дел Украины должно уведомить российскую сторону о прекращении действия соглашения.

Напомним, после государственного переворота-2014 Украина пытается обвинить Россию в разжигании гражданской войны в Донбассе, несмотря на то, что изначально приказ ВСУ был отдан из Киева. По этой причине власти Украины обвиняют РФ в некой «агрессии», хотя Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее Украина запретила ввоз на свою территорию российской пшеницы, подсолнечного масла, бумаги, платков и полотенец.

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