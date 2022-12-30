Москва, 30 декабря, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации одобрило продление договора с Казахстаном о ежегодном транзите 10 млн тонн нефти в Китай. Соответствующий документ 30 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Подписанное российским премьер-министром Михаилом Мишустиным соглашение действует до 1 января 2034 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания 28 декабря рассказал о достижениях в поставках газа в Китай. В декабре 2022 года компания поставляет газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств.

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