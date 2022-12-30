Москва, 30 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Правительство РФ подписало предложение для направления президенту России Владимиру Путину о выходе из соглашений международных договоров Совета Европы. Документ опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство России

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу… предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», — говорится в постановлении.

В марте 2022 года Российская Федерация объявила о решении выйти из Совета Европы. В июне было прекращено участие в восьми соглашениях организации, в частности, Россия покинула «Группу Помпиду» (Группу по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям), частичного соглашения 1990 г., учреждающего Европейскую комиссию за демократию через право, частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Кроме того, было решено покинуть расширенные частичные соглашения по спорту и культурных маршрутах, соглашение «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и Европейскую аудиовизуальную обсерваторию.

В постановлении правительства от 30 декабря предлагается полностью отказаться от участия России во всех международных договорах СЕ.