Париж, 30 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012-го по 2017 год, заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии. Об этом экс-глава французского государства сообщил в интервью изданию Kyiv Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам французского политика, бывший канцлер Германии Ангела Меркель была права, говоря, что с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал.

«Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — пояснил Франсуа Олланд.

Французский политик также сказал, что геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад и не собирался выполнять Минские соглашения и принуждать к этому Киев.