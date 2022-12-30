Тверь, 30 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Региональное следственное управление СК РФ 30 декабря сообщило о дорожно-транспортном происшествии в Тверской области с участием автомобиля и микроавтобуса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Следственный комитет

«Следователем Следственного комитета проводится доследственная проверка о происшествии с микроавтобусом, в результате которого пострадали пассажиры», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК 30 декабря.

Отмечается, что в результате аварии с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля Renault пострадали три пассажира микроавтобуса.

Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в Нижегородской области погибла два человека, трое пострадали.