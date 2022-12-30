Москва, 30 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле.

Atr1992 Пеле

«Эдсон Арантес де Нассимента был выдающимся сыном бразильского народа… Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента 30 декабря.

Ранее свои соболезнования также выразил бывший глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет в одной из больниц в связи с прохождением лечения онкологического заболевания.