Пекин, 30 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Отношения России и Китая благодаря действиям лидеров стран вышли на новый уровень. Это заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин 30 декабря на переговорах по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным, передаёт Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Под нашим руководством отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Россией в новую эпоху стали более зрелыми и прочными, а внутренняя сила и особая ценность сотрудничества между двумя странами проявились ещё больше», — сказал китайский лидер.

Он отметил, что потенциал сотрудничества между государствами все больше проявляется. По итогам 11 месяцев 2022 года объём товарооборота между странами превысил $170 млрд. Си Цзиньпин подчеркнул, что этот показатель превысил объём товарооборота за весь 2021 год.

Стоит отметить, что Путин в ходе переговоров с лидером КНР пригласил его посетить Москву весной 2023 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что пока нет конкретных данных по этому визиту.