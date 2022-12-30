Донецк, 30 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике два человека погибли, 20 пострадали из-за действий киевских боевиков. Таковы данные за период с 23 по 28 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Читайте также: В Донецке при обстреле ВСУ погиб замглавы отдела военного СУ СК России

Всего же с начала 2022 года в республике погиб 1091 человек, 3533 местных жителя были ранены.

В ведомстве добавили, что за весь период вооружённой агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 5441 мирный житель, включая 126 детей.

Ранее по теме: Тысячи мирных жителей погибли в ДНР с 17 февраля из-за обстрелов ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия на территории Донецкой и Луганской Народной Республик киевский режим начал после того, как в результате госпереворота в стране ЛНР и ДНР объявили о своей независимости.