Москва, 30 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В списке лидеров стран, которые получили новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина, нет американского президента Джо Байдена. Это следует из обнародованного 30 декабря сообщения пресс-службы Кремля.

(сс) The White House Джо Байден

При этом глава Российского государства традиционно перед 31 декабря направляет свои поздравления с Новым годом руководителям зарубежных государств и правительств и главам международных организаций.

В то же время в прошлом году президент США получил новогоднее поздравление от Путина, а 30 декабря российский и американский лидеры провели телефонный разговор и во время него также обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран.