В Петербурге отменили спектакль Ахеджаковой, поддерживающей киевский режим
В Петербурге отменили спектакль с участием Ахеджаковой, поддерживающей киевский режим
Санкт-Петербург, 30 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Во Дворце культуры «Выборгский» в Петербурге отменили назначенный на 4 января 2023 года спектакль «Мой внук Вениамин» с участием Лии Ахеджаковой, не скрывающей своих симпатий к киевскому неонацистскому режиму. На сайте ДК 30 декабря сообщается о переносе спектакля на неопределенный срок и о том, что несостоявшиеся зрители могут вернуть деньги за неиспользованные билеты.
Ранее представители патриотической общественности России высказали своё возмущение тем, что Ахеджаковой, открыто поддерживающей Киев, предоставляются площадки для антрепризных спектаклей в разных регионах России, приносящих ощутимый доход.
«Со спектаклем Ахеджаковой есть только одна проблема. Дело не в том, что она не поддерживает военную операцию. Имеет право. И даже не в том дело, что долгие восемь лет ей было наплевать, что украинские военные убивают Донбасс. Она тут не одинока. Это общая позиция большинства деятелей культуры. И когда Ахеджакова говорит, что «детей убивают. Мое дело — говорить и не закрывать рот» это сколь искренне, столь же и цинично. Убитых донбасских детей она совершенно не замечала. Проблема с Ахеджаковой в том, что она искренне, во время войны, поддерживает нашего противника. Вот только в этом всё дело», — написал 28 декабря вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев в своем телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле достоянием общественности стала скандальная ситуация в театре «Современник», в одном из спектаклей которого звучит нецензурный монолог героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.