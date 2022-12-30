Санкт-Петербург, 30 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Во Дворце культуры «Выборгский» в Петербурге отменили назначенный на 4 января 2023 года спектакль «Мой внук Вениамин» с участием Лии Ахеджаковой, не скрывающей своих симпатий к киевскому неонацистскому режиму. На сайте ДК 30 декабря сообщается о переносе спектакля на неопределенный срок и о том, что несостоявшиеся зрители могут вернуть деньги за неиспользованные билеты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лия Ахеджакова

Ранее представители патриотической общественности России высказали своё возмущение тем, что Ахеджаковой, открыто поддерживающей Киев, предоставляются площадки для антрепризных спектаклей в разных регионах России, приносящих ощутимый доход.

«Со спектаклем Ахеджаковой есть только одна проблема. Дело не в том, что она не поддерживает военную операцию. Имеет право. И даже не в том дело, что долгие восемь лет ей было наплевать, что украинские военные убивают Донбасс. Она тут не одинока. Это общая позиция большинства деятелей культуры. И когда Ахеджакова говорит, что «детей убивают. Мое дело — говорить и не закрывать рот» это сколь искренне, столь же и цинично. Убитых донбасских детей она совершенно не замечала. Проблема с Ахеджаковой в том, что она искренне, во время войны, поддерживает нашего противника. Вот только в этом всё дело», — написал 28 декабря вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле достоянием общественности стала скандальная ситуация в театре «Современник», в одном из спектаклей которого звучит нецензурный монолог героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.