Москва, 30 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Пленный украинский военнослужащий рассказал о безразличии и преступном отношении командования ВСУ к служащим армии Украины. Видео опубликовало 30 декабря Минобороны России в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленный боец ВСУ

Пленный боец ВСУ отметил хорошее обращение со стороны российских военных.

«Никаких пыток, никакого насилия. Все предельно ясно и лояльно. Вашими медиками всем была оказана помощь», — отметил боец ВСУ.

«Командир относится к пехоте как к грязи. С попаданием его в БТГ уровень безопасности людей в пехотном подразделении понизился до нуля. Это правда, у нас очень много отказников», — рассказал пленный военнослужащий Украины.

«Я был обманут. С нами не считались как с людьми», — рассказал пленный военнослужащий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки уничтожили до 60 боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ), три боевые бронированные машины и два пикапа на купянском направлении.

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