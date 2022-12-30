Лондон, 30 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Возможность разрушения объединения ОПЕК для снижения нефтяных цен обсуждало правительство Великобритании под руководством британского премьер-министра Тони Блэра, находившегося на этом посту в период с 1997 по 2007 год. Об этом 30 декабря сообщает газета Financial Times со ссылкой на рассекреченные архивные документы.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

Уточняется, что секретарь правительства Британии Джереми Хейвуд в конце 2002 года заявлял о «смене режима» в Ираке, которая способствовала бы увеличению предложения на международном нефтяном рынке.

При этом отмечается, что чиновники британского МИД обсуждали «уникальную возможность» вследствие таких действий, позволяющую, как предполагалось, за пять-восемь лет увеличить добычу иракской нефти.

Кроме того, указывается, что также официальные лица МИД Великобритании предлагали убедить Венесуэлу или Нигерию выйти из ОПЕК, и это снизило бы нефтяные цены, так как в если в начале 2002 года нефть марки Brent стоила $19 за баррель, то к январю 2003 она подорожала до $31.

Помимо этого, британские чиновники планировали призвать Саудовскую Аравию максимально нарастить нефтедобычу, хотя она могла «выразить сомнения» в намерениях Лондона, а также хотели способствовать добыче нефти в не являющихся членами ОПЕК странах путём «продвижения политической стабильности» и «финансирования нефтяной инфраструктуры».

Вместе с тем указывается, что тогдашнее британское правительство лейбористов беспокоилось по поводу угрозы глобальной рецессии, однако решило, что излишнее падение нефтяных цен не будет в интересах Великобритании в долгосрочной перспективе, так как может стать причиной экономической и политической нестабильности в России и на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше тысячи металлодетекторов и 100 наборов для обезвреживания взрывных устройств передала киевскому режиму Великобритания.