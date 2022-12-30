Москва, 30 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, покинувший руководящие посты компании в июне, написал прощальное обращение к бывшим коллегам. Обращение он разместил 30 декабря во внутренней системе блогов «Яндекса».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Он отметил, что ранее не попрощался из-за «суеты» в последние месяцы. Бывший гендиректор компании решил окончательно разъяснить свой статус.

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», — написал он.

Волож отметил, что создавал компанию «с нуля». Он поблагодарил всех, кто в этом участвовал. Бывший гендиректор также отметил, что ему будет интересно помогать развиваться четырём международным стартапам, созданным вне «Яндекса».

Напомним, Волож покинул все посты в «Яндексе» после того, как страны Запада в его отношении ввели персональные санкции.