Москва, 30 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки уничтожили до 60-ти боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ), три боевые бронированные машины и два пикапа на купянском направлении. Об этом 30 декабря на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«На купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», — сообщил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что гаубицы украинской армии уничтожены в Запорожской области и в ДНР.