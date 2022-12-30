Москва, 30 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Не следует употреблять алкоголь на голодный желудок, а во время застолья необходимо смешивать коктейли с негазированной водой или безалкогольными напитками. Об этом 30 декабря представителям СМИ рассказала директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России психиатр Татьяна Клименко.

Fogirl.ru Новогодний стол

«Не употребляйте алкоголь на голодный желудок, за несколько часов до приема спиртного необходимо поесть. Можно за пару часов до застолья выпить 4–5 таблеток активированного угля, а непосредственно перед застольем еще 1–2 таблетки, измельченные в порошок», — заявила Клименко.

Она также порекомендовала во время застолья делать выбор в пользу малокалорийных закусок: жирная пища откладывает всасывание алкоголя в организм на 40–45 минут, однако позднее человек сталкивается с быстро развивающимся состоянием опьянения.

Помимо этого, врач призвала не смешивать продукты, содержащие насыщенные жиры, с алкогольными напитками, поскольку подобное сочетание может привести к проблемам с пищеварением.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали способы не получить отравление после новогоднего застолья. В первую очередь ведомство не рекомендовало хранить салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда и изделия с кремом.